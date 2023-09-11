Одесскую райгосадминистрацию возглавил Александр Гринчак: что о нём известно

Главой Одесской районной государственной администрации Одесской области стал Александр Гринчак, который с октября 2019 года возглавлял Департамент киберполиции.

Соответствующее распоряжение подписал 9 сентября Президент Украины Владимир Зеленский.

«Назначить Гринчака Александра Васильевича главой Одесской районной государственной администрации Одесской области», — говорится в документе. В то же время другим распоряжением Президент уволил Юрия Крука с этой должности согласно поданному им заявлению.

Одесса News информировала, что Кабмин уволил Крука с этой должности ещё 19 августа и прогнозировала назначение Гринчака.

Александр Гринчак родился 17 июля 1978 года на территории Львовской области. Его профессиональная деятельность в органах МВД началась в 1995 году. Он возглавлял отдел по противодействию преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики, занимал должность первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

В 2020 году был в центре скандала: «забыл» задекларировать виллу за 7,5 млн грн; оформил часть виллы на мать, не имеющую доходов для покупки такой недвижимости; использует дорогой автопарк, оформленный на близких родственников; подал в суд на Нацагентство по предотвращению коррупции, чтобы запретить НАПК мониторить образ его жизни, поскольку это Гринчак считает нарушением своих прав.

Фото из открытых источников

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