В Киеве прошёл съезд партии «Слуга народа»: избавились от засланных казачков

В столичном конгресс-выставочном центре «Парковый» 13 марта прошёл съезд партии «Слуга народа» с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Укринформ, по словам лидера партии Александра Корниенко, «на съезде мы планируем решить две ключевые задачи. Во-первых, ввести новую организационную структуру партии и зафиксировать её в новой редакции устава».

На съезде присутствовали и выступили Премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорится, и случайных людей, есть и такие. И мы готовы двигаться дальше. Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не понял разницу между настоящим мнением народа и своим Фейсбук-пузырём или шумом некоторых журналистов, активистов, анонимных телеграмм-каналов о «всё пропало», лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас», — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что верит, что таких людей нет, «а значит у нас всё получится».

Зеленский призвал представителей команды партии брать на себя инициативу и ответственность: «Хочу обратиться к нашим представителям в регионах. Мы — демократическая сила, и у нас нет политбюро или ЦК, и чтобы изменять свою громаду, своё село, свой город, свой регион, вам не надо ждать регулярных пошаговых инструкций из Киева. Берите, пожалуйста, уже сегодня на себя инициативу и ответственность. Тем более, мы предоставили вам для этого всё, я считаю, — абсолютно всё — необходимое: полномочия, средства и другие ресурсы».

Съезд партии «Слуга народа» одобрил новую редакцию устава партии. Изменения предусматривают, что в политической силе теперь будет два больших руководящих органа: Политический совет и Национальный совет громад.

Политсоветы появятся и на областном уровне. «Политсовет области это будет политический орган, который будет формировать политику на уровне области», — отметил Корниенко.

После голосования за устав делегаты съезда прекратили полномочия Высшего совета партии.

Главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию избрали председателем политического совета партии «СН». Избраны четыре его заместителя: первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук и народные депутаты Евгения Кравчук, Андрей Мотовиловец, Вадим Галайчук. Секретарём стал народный депутат Анатолий Остапенко.

Общее количество членов Политсовета будет 73. В состав политсовета, в частности, вошли министр культуры Александр Ткаченко, министр юстиции Денис Малюська, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Одесскую область в составе Нацсовета громад будет представлять народный депутат Сергей Колебошин.

Фото: Укринформ

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