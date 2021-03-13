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В одесском зоопарке сожгли Масленицу

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Несмотря на слегка моросящий дождик, одесский зоопарк отметил прощание с зимой традиционным сожжением чучела Масленицы.

Как передаёт корреспондент Одесса News, организаторы подготовили для гостей разнообразные конкурсы и игры в компании весёлых аниматоров — двух девушек-веснянок и Чёрта.   Масленица в зоопарке оказалась чудесной возможностью провести выходные с семьёй, посетив уголок дикой природы в самом центре Одессы.

 

Пришедшие на праздник детишки не скучали —  для них работала игровая площадка с аниматорами, любители фотографироваться могли сделать интересные снимки в тематической фотозоне.

Наиболее активные участники праздника получили тематические сувениры.

По старинной традиции, участники праздника сожгли чучело Масленицы, как символ уничтожения старого и иссякшего плодородия, смерти для будущего рождения, толчок для нового возрождения плодоносных сил.

Детишкам понравился праздник, передаёт наш фотокор.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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