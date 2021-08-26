В Одессе дети из социально незащищённых семей получили более 300 тысяч гривен на хлеб

В августе адресную ежемесячную муниципальную помощь на приобретение хлебобулочных изделий получили 3367 детей города Одессы.

На эти цели из бюджета города направлено 303 тыс. гривен, сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что помощь от города получают дети, которые являются подопечными коммунальных учреждений «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг)» районов города Одессы, т.е.дети с инвалидностью до 18 лет; дети-сироты; дети, находящиеся под опекой или попечительством; дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет.

Всего в 2021 году на адресную ежемесячную муниципальную помощь на приобретение хлебобулочных изделий в бюджете города Одессы предусмотрено 3939,84 тыс. грн.

Кстати. Адресная ежемесячная финансовая поддержка на приобретение хлебобулочных изделий насчитывается в рамках Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищённым слоям населения города Одессы на 2021-2023 гг.

Как сообщала Одесса News, в мае адресную ежемесячную муниципальную помощь на приобретение хлебобулочных изделий получили 3 015 детей Одессы. На эти цели из бюджета города было направлено 271,35 тысяча гривен.

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