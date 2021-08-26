В Украине разрешили отключать должников от коммунальных услуг

В Украине вступили в силу изменения в законодательство, которыми отменён запрет ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае наличия задолженности.

Исключение составляют регионы с «красным» уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19 на время действия этого уровня и 30 дней после отмены, сообщает Укринформ.

Отмечается, что соответствующие изменения были приняты в законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

«На территории регионов Украины, на которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни (COVID-19), на период действия «красного» уровня эпидемической опасности и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неуплаты или оплаты не в полном объёме», — говорится в документе.

Как сообщала Одесса News, по мнению нардепа Виктора Медведчука, «власть готовит для украинцев новый сокрушительный коммунальный удар».

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