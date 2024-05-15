Белгород-днестровские портовики сидят без работы: в чём причина

Коллектив государственного предприятия «Белгород-Днестровский морской торговый порт» просит власти рассмотреть возможность возобновления судоходства к этой гавани, чтобы обеспечить работой портовиков.

Соответствующие сообщения появились накануне в Facebook на официальной странице госпредприятия и его главы Оксаны Киктенко.

В них отмечается, что от ГП требуют погасить долги по зарплате и портовым сборам, а также другие задолженности.

«Помогите открыть судоходство и все ваши желания осуществятся. Все предыдущие обращения коллектива порта по возобновлению судозаходов остались без внимания. На рассмотрении остаются очередные обращения», — отметили в ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт».

Первый заместитель директора предприятия Игорь Билык написал: «Поздравляем коллег из портов Большой Одессы с огромным достижением в чрезвычайно тяжёлых условиях. К сожалению, работники Белгород-Днестровского порта имеют только возможность наблюдать, как вдоль берегов Бессарабии проходят тысячи судов без возможности захода в акваторию их предприятия».

Тем временем, филиал АМПУ допускает заиление подходного канала до отметки 2,6 метра.

Для справки. Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана. Также к ГП относится порт-пункт «Бугаз», находящийся на входе в лиман. Вход в лиман перекрывает подъёмный мост, потерпевший серию разрушительных ударов со стороны российских оккупантов.

Одесса News информировала в апреле 2024 года, что сотрудников Госаудитслужбы не пускают в Белгород-Днестровский, Ренийский и Черноморский торговые морпорты.

Фото: Белгород-Днестровский торговый морпорт/Facebook

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