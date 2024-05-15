Возобновлены водные перевозки по маршруту Белгород-Днестровский – Овидиополь

С 10 мая возобновлены перевозки по внутренним водным путям по маршруту «г. Белгород-Днестровский – г. Овидиополь».

Ежедневно от Первого причала в Белгород-Днестровском до причала «Новая пристань» в Овидиополе курсирует комфортабельное пассажирское судно минимум 3 раза в день в обоих направлениях, — сообщает Белгород-Днестровский торговый морпорт.

Отмечается, что продолжительность и количество рейсов может варьироваться в зависимости от погодных условий.

Кстати, рядом с Первым причалом проходит маршрут бесплатного городского автобуса, поэтому жители города могут удобно и бесплатно добраться до причала.

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