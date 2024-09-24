Аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта не состоялся

Запланированный на 24 сентября очередной аукцион по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта отменён.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба предприятия.

Приказ об отмене торгов выдало региональное отделение Фонда государственного имущества Украины 20 сентября. Торги были запланированы на 24 сентября этого года и должны были проходить в формате гибридного голландского аукциона, предполагавшего пошаговое снижение первоначальной стоимости лота. Стартовая цена объекта была определена в 88,9 млн. грн.

В целом Фонд госимущества уже десять раз пытался найти собственника для ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт».

Как сообщала Одесса News, первый аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт», запланированный на 3 марта 2023 года, не состоялся из-за отсутствия заявок. Во время повторного аукциона цена актива выросла до 220 млн. грн. с начальных 93,7 млн. грн., однако победитель не оплатил средства за приобретённый объект. На 21 марта 2024 года ФГИ объявил очередной аукцион по продаже порта со стартовой ценой объекта 183,9 млн грн. Торги были отменены из-за отсутствия заявок от участников.

Мощности Белгород-Днестровского порта могут обрабатывать сотни тысяч тонн разнообразной продукции ежегодно. Предприятие специализируется на перегрузке широкого спектра материалов, включая лесные грузы, минеральные удобрения, железорудные окатыши, металлопродукцию и зерновые культуры. Кроме того, мощности порта позволяют эффективно работать с пиломатериалами, разной древесной продукцией, шротом и растительным маслом.

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