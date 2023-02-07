Белгород-Днестровский порт выставляют на продажу, стартовая цена – 187,6 миллиона

Фонд государственного имущества проведёт 3 марта приватизационный аукцион по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта.

Стартовая цена – 187,6 млн. грн., — сообщает пресс-служба ФГИУ.

«ФГИУ проведёт 3 марта приватизационный аукцион по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Торги состоятся на Prozorro. Стартовая цена – 187,6 млн грн. Гарантийный взнос для участия в торгах – 37,5 млн. грн (без НДС)», — говорится в сообщении.

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана. Он находится на 59 га основной территории порта (имеет выходы к девяти причалам) и более 5 га территории портопункта Бугаз (один причал) в посёлке Затока. В состав объекта также входят девять судов, четыре тепловоза, 18 портальных кранов и 56 транспортных средств.

Отмечается, что покупатель порта обязан в течение шести месяцев погасить долги по заработной плате и перед бюджетом.

В ФГИУ напомнили, что порт за январь-сентябрь прошлого года получил 2,9 млн грн ущерба, а по состоянию на 30 сентября накопил 104,7 млн грн просроченной кредиторской задолженности. Больше всего долгов – по налогам с заработной платы (27,3 млн грн) и на недвижимое имущество (23,6 млн грн).

В настоящее время из-за полномасштабного вторжения российских войск Белгород-Днестровский порт заблокирован с моря. На объекте происходит перевалка грузов в статусе «сухого порта».

По состоянию на январь – сентябрь 2022 года там работали 148 рабочих.

Как сообщала Одесса News, 17 января Фонд госимущества провёл торги по продаже порта «Усть-Дунайск». Победитель предложил за него 201 млн. грн. Это в 3,3 раза превысило стартовую цену.

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