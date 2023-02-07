В Одесской области произошло несколько резонансных пожаров, есть жертвы

Сотрудники Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области зарегистрировали в последние дни несколько пожаров в домах жителей региона.

Так, по сообщению ГУ ГСЧСУ в Одесской области, 6 февраля в 01:49 поступило сообщение о пожаре в селе Холодная Балка Одесского района. По прибытию на место вызова установлено, что горит имущество в отдельно стоящем сооружении. В 02:30 пожар ликвидирован на площади 10 м2. На месте пожара обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём погибшим. От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 11 спасателей.

Днём ранее, 5 февраля в 22:59 поступило сообщение о пожаре в селе Лиманка Овидиопольского района. Здесь горело домашнее имущество на первом этаже двухэтажного жилого дома. В 23:17 пожар был ликвидирован на площади 2 м2. В результате происшествия пострадал 22-летний мужчин и 18-летний юноша, которые в тяжёлом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализированы.

4 февраля в Одессе загорелся склад по улице Просёлочной. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

В этот же день загорелся частный дом по улице Обрывистой в Одессе. Прибывшие пожарные подразделения установили возгорание крыши и домашнего имущества. На месте пожара обнаружены тела двух погибших, личные данные которых пока не установлены.

В этот же день горели два фаст-фуд-кафе на площади по проспекту Добровольского и по улице Академика Заболотного в Одессе.

Как сообщала Одесса News, сотрудники Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области констатируют увеличение случаев отравления угарным газом в домах жителей региона.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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