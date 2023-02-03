В Одесской области участились случаи отравления угарным газом

Сотрудники Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области констатируют увеличение случаев отравления угарным газом в домах жителей региона.

По сообщению ГУ ГСЧСУ в Facebook только 2 февраля спасатели выезжали по адресам пострадавших от угарного газа.

Так, 2 февраля в Подольскую городскую больницу в состоянии средней тяжести с отравлением угарным газом госпитализированы 2 человека 1989 и 1999 годов рождения из дома по улице Новосёлов в Подольске. Выехавшие по адресу спасатели установили, что признаков пожара не было, а вероятной причиной отравления стало нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Такя же ситуация в этот же день произошла и в Теплодаре в доме по ул. Коммунальной, из которого госпитализирована в Беляевскую многопрофильную больницу в состоянии средней тяжести с отравлением угарным газом гражданка 1958 года рождения. На месте происшествия признаки пожара также не были обнаружены. Вероятная причина отравления – нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

В Березовском районе Одесской области возник пожар в жилом доме из-за нарушения правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода. К счастью, все целы и живы. Но за собственную безответственность понесёт наказание хозяин, на которого специалисты ГСЧС наложили штраф в размере 1700 грн.

Как сообщала ОдессаNews, 31 января в Одесской области произошли три резонансных пожара, два из которых в самой Одессе.

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