Полиция разоблачила махинации с землями в акватории порта «Черноморск» на 25 млн грн

Нацполиция Украины разоблачила махинации с землями в акватории порта «Черноморск» Одесской области почти на 25 млн грн.

Как сообщает Нацполиция, среди подозреваемых – бывший первый заместитель Председателя агентства водных ресурсов Украины – экс-замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов, а аткже бывший председатель Черноморского городского совета, бывший заместитель начальника районного отдела Госгеокадастра в Днепропетровской области и бывший начальник отдела Госводагентства.

«Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения и возмещении нанесённого государству ущерба», — говорится в информации.

Как установили сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции, должностные лица Черноморского городского совета Одесской области, Государственного агентства водных ресурсов Украины и Госгеокадастра разработали преступную схему вывода из государственной собственности земельного участка, находящегося в акватории Черноморского порта.

Вопреки действующему законодательству и без соответствующего согласования с Кабмином фигуранты разрешили и утвердили проект землеустройства по отводу земельного участка площадью 0,9 га в акватории Сухого лимана. В дальнейшем этот земельный участок незаконно передали обществу в долгосрочную аренду под строительство объектов. В результате незаконного отчуждения земельного участка государству нанесён ущерб на сумму почти 25 млн грн.

В ходе следствия правоохранители провели ряд санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов и изъяли материалы, подтверждающие противозаконную деятельность должностных лиц.

Отмечается, что на основании собранных доказательств четырём участникам преступной схемы сообщили подозрения по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора продолжается.

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко заявил 2 февраля 2023 года о новых коррупционерах-чиновниках, разоблачённых правоохранителями.

Фото и видео: Нацполиция

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