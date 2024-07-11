В Одессе задержали врачей, оказывавших услуги уже умершим пациентам

Одесские полицейские разоблачили четырёх врачей коммунального медицинского учреждения в несанкционированном изменении информации. Для получения больше денег от государства работницы больницы вносили в электронную систему здравоохранения ложные сведения о якобы предоставленных медицинских услугах людям, двое из которых умерли ещё накануне манипуляций с базой.

Медикам доложено о подозрении, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Полицейские установили, что дерматовенеролог, невропатолог, офтальмолог и терапевт, используя служебные компьютеры и персональные ключи доступа к базе данных ЭСОЗ, вносили в нее недостоверные сведения о якобы проведённых осмотрах пациентов, которые на самом деле за получением медицинской помощи к ним не обращались.

Выбор данных того или иного «посетителя» осуществлялся из списка людей, которые когда-то проходили лечение и истории заболеваний которых хранились в системах здравоохранения. Два врача прибегли к системным манипуляциям, даже не проверив, что мнимые пациенты умерли – один за месяц, а другой за несколько дней до даты «приёма» в медицинском учреждении. И хотя гражданам не предоставлялись врачебные услуги, они оплачивались государством.

«Мы задокументировали противоправную деятельность врачей и под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили им о подозрении в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, совершённом лицом, имеющим право доступа к ней. Такое правонарушение квалифицируется по ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом от 34 тыс. до 68 тыс. грн или исправительными работами сроком до двух лет. В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к совершению аналогичных действий», — отметил старший следователь территориального подразделения полиции Геннадий Грозов.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года одесские полицейские задержали двух врачей за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Ими оказались 44-летний заведующий одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летний отец, работающий в том же отделении врачом-ординатором.

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