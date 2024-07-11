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  4. Получит ли бывший позорный одесский военком положенные ему по закону 10 лет

Получит ли бывший позорный одесский военком положенные ему по закону 10 лет

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Сотрудники Госбюро расследований завершили дело в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Об этом сообщает ГБР.

Установлено, что экс-чиновник выезжал за пределы Украины в 2022-2023 году под видом лица, якобы пострадавшего в результате российской агрессии. В частности, с помощью знакомого врача он оформлял себе выезд вроде бы на лечение после ранения на фронте. На самом деле бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП ездил на дорогостоящие курорты Сейшельских островов и Испании.

Отмечается, что в ходе расследования также был установлен факт использования экс-военкомом поддельного документа, как основание для неявки вовремя на военную службу.

Фигурант обвиняется в использовании заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 УКУ), неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершённое в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УКУ), уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путём иного обмана, совершённое в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК).

Борисову грозит до 10 лет лишения свободы.

Одесса News информировала, что Борисова также обвиняют по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

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