Руководитель подразделения ВМС в Одессе пытался продать место в ГБР за $10 тысяч

В Одессе задержали руководителя подразделения Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины из-за взятки в 10 тысяч долларов США за продажу места в Государственном бюро расследований.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

«Согласно решению процессуального руководства Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере о подозрении сообщили начальнику подразделения Военно-Морских Сил ВСУ по факту злоупотребления влиянием», — говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащий требовал от сотрудника Нацполиции Украины 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды за совершение влияния на решение членов конкурсной комиссии о положительном прохождении конкурса на занятие вакантных должностей в следственное подразделение ГБР.

Руководителя подразделения задержали при получении первой части неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч долларов США.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщала Одесса News, директор Национального природного парка «Тузловские лиманы» обратилась в Госбюро расследований (ГБР) с заявлением о привлечении к уголовной ответственности некоторых сотрудников Татарбунарского отделения полиции, препятствующих природоохранной деятельности парка.



Фото: Генпрокуратура

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