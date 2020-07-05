Неижпапа: Верить в себя. Знать, чего хочешь. Иметь цель

Свой профессиональный праздник 5 июля значительная часть украинских военных моряков будет отмечать по-рабочему. Кто-то будет принимать участие в военно-морском параде, кто-то будет выполнять свою обычную морскую работу.

О буднях и праздниках украинских моряков, о планах и ожиданиях, о проблемах и победах рассказал изданию «Радио Свобода» недавно назначенный командующим ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

Многие военные эксперты, в том числе иностранные, предупреждают о вероятности превращения запланированных на сентябрь учений «Кавказ-2020» Вооружённых сил Российской Федерации в широкомасштабное наступление на Украину. С вашей точки зрения, насколько велики риски этого?

— Для нашей страны угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года, она никуда не исчезала. Многочисленные мероприятия оперативной и боевой подготовки Вооружённых сил РФ направлены на отработку действий, в том числе против Украины. На последних масштабных стратегических командно-штабных учениях по южному направлению «Кавказ-2016» противник совершил не только высадку своего десанта, но и имитировал наши ответные действия.

Имперских амбиций у Кремля не уменьшается, они прибегают к запугиванию, политическому и экономическому давлению, демонстративно бряцают оружием вблизи границ. Поэтому все мероприятия наших органов управления и воинских частей направлены соответственно на отражение агрессии.

Есть утверждённый главнокомандующим ВСУ план боевой подготовки на 2020 год. Пандемия внесла в него определённые ограничения и изменения в формате проведения, но количественно учений меньше не стало, мы придерживаемся запланированного.

Но «Си Бриз-2020» будет не таким, как раньше.

— Учения пройдут в морской и воздушной компонентах, без сухопутной составляющей. Формат учений в этом году похож на формат 2014 года, тогда я впервые возглавил «Си Бриз» от украинской стороны.

Крымское направление, об опасности с которого предупреждают эксперты, является зоной ответственности морских пехотинцев?

— Не только морской пехоты. Подразделения находятся там на ротационной основе так же, как в секторах зоны проведения операции объединённых сил. То есть южное направление находится в зоне ответственности определенной оперативно-тактической группировки.

Об «изменениях — от флота, который ждёт противника у своего побережья — на ВМС, которые встречают врага у его берегов» вы говорили во время представления вас личному составу как командующего Военно-морскими силами. Какой ресурса прежде всего необходим ВМС, чтобы перейти от пассивной обороны побережья к большей активности в море?

— Тогда я процитировал один из принципов морской силы для мощи государства, которые ещё в прошлом веке сформулировал американский адмирал, историк, философ Альфред Мэхэн. Оборона своих берегов, писал он, начинается у берегов противника.

В любой момент времени, в режиме 24/7 мы должны понимать, где находится враг. Не менее важны и средства поражения.

В чём прежде всего нуждаются наши Военно-морские силы, так это качественной системы освещения надводной обстановки (и мы над этим работаем с помощью иностранных партнёров), развития беспилотной авиации и тому подобное. В любой момент времени, в режиме 24/7 мы должны понимать, где находится враг. Не менее важны и средства поражения.

Поэтому следующий вопрос про «Нептун». Испытания отечественного берегового ракетного комплекса продолжались в течение нескольких месяцев. Когда «Нептун» встанет на вооружение ВМС? Сколько их должно быть по количеству, чтобы обезопасить побережье? Насколько они эффективны, когда речь идёт не об единичных вражеских кораблях, а группировках кораблей противника?

Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас — получить «Нептун» как можно скорее и грамотно их применять. По вопросу «когда», думаю, в следующем году. А о «сколько», отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два на Чёрном море, один на Азовском.

Время от времени от руководителей Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ слышим заявления о необходимости «оптимизации» в армии. В соответствии с разъяснениями, предполагается лишь сокращение должностей. «Не произойдёт сокращение ни одной боевой части и ни одного военнослужащего», — уверяют в Минобороны. В то же время от критиков раздаются предостережения, что сокращение приведёт к снижению обороноспособности. Какой должна быть численность ВМС, чтобы они были способны эффективно выполнять свои задачи?

— Наш главный враг — Российская Федерация — имеет вторую в мире по численности армию. Быть с ними в паритете не удастся, как бы нам этого не хотелось. Украина вряд ли потянет содержание Вооружённых сил численностью в миллион человек. Поэтому говоря о ВМС, следует говорить не столько о количественных показателях, сколько о качественных: о хорошо подготовленном квалифицированном персонале, современном технологическом вооружении. Нынешний мир воюет технологиями, а не количеством штыков, кораблей, самолётов. Технологичность, профессионализм — такими вижу приоритеты Военно-морских сил Украины.

В Минобороны признают остроту проблемы текучести кадров в Вооружённых силах. С Вашей, как командующего ВМС, точки зрения, какими являются главные причины того, что определённое количество военных моряков не заключают второй контракт?

— Действительно, в основном, военнослужащие уходят именно после первого контракта. Причины разные. Усталость, например. Особенно это касается морской пехоты после выполнения задач в зоне проведения ООС. Кто-то уходит, а потом возвращается.

Еще одна причина заключается в нерешённости социальных вопросов. Больше заработной платы, денежного обеспечения, военнослужащих беспокоит куда возвращаться, в какие условия, каковы перспективы их улучшения. Военнослужащий должен иметь уверенность, что в то время, когда он выполняет боевую задачу, его семья имеет социальные гарантии и защиту.

Также в желании продолжать службу многое зависит от командиров, правильного распределения полномочий, внутренних коммуникаций. Здесь есть над чем поработать.

Что за последний год сделано для социальной защиты военных моряков?

— Получили несколько общежитий: контрактники из плавсостава поселились в Газовом переулке в Одессе (недалеко от Практической гавани порта — ред.). В Николаеве для военнослужащих 10-й морской авиационной бригады сделано общежитие семейного типа. Немного служебного жилья получили офицеры в Николаеве и Одессе. Есть поручение президента, чтобы в этом году было выдано ещё около 25 квартир для военнослужащих, вышедших из Крыма. Также до конца года ожидаем два общежития и казарму улучшенного типа для морской пехоты. Шаг за шагом движемся. Хотя, конечно, хотелось бы быстрее.

Где и как ВМС Украины используют американские патрульные катера класса Island, которые в состав национального флота введены под названиями «Славянск» и «Старобельск»?

— Они постоянно на патрулировании, постоянно находятся в море.

Другие американские катера, Mark VI, пока являются перспективой без определённых сроков получения Украиной. Чем и где они могут быть полезными?

— Mark VI и упомянутые вами Island является различными классами кораблей. По водоизмещению Mark VI меньше, однако один из самых современных в своём классе. Это то, о чем я говорил ранее как о технологичности.

Ни одной стране эти катера США ещё не передавали. Украина может стать первой после Соединённых Штатов, у которой будет на вооружении Mark VI.

Вопрос в том, когда это произойдёт …

— Назвать сроки пока не смогу. Впрочем, надеюсь, что быстрее, чем длился процесс с «Айленд» (почти 5 лет, — ред.). Важно, что это будут совершенно новые катера, которые ранее не использовались.

Приходилось читать критические отзывы об отечественных десантно-штурмовых «Кентаврах», которые сейчас на испытаниях. Что скажете вы?

— Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А кораблестроение — вообще сложная вещь. По некоторым техническим параметрам «Кентавры» несколько не оправдали наших надежд, но не скажу, что они плохие или, более того, непригодны. Ждём устранения производителем недостатков и завершения испытаний этих двух ДШК типа «Кентавр» с тем, чтобы ввести их в состав флота.

Также вскоре «Кузница на Рыбацком» сдаст ещё один малый бронированный артиллерийский катер: седьмой МБАК будет введён в состав ВМС. Рассчитываем, что в этом году будет спущен на воду и восьмой борт.

Нельзя говорить, что программа отечественного кораблестроения свёрнуто или поставлена на паузу. Государство должно поддерживать отечественного производителя с тем, чтобы он, в свою очередь, мог сопровождать корабль в течение всего его жизненного цикла — от рождения до списания. В любом случае строительство и обслуживание отечественным предприятием выходит дешевле чем за рубежом.

Ещё раз замечу: главной задачей ВМС является отпор российской агрессии. С соответствующим комплектом корабельно-катерного состава будем иметь возможности для этого. Поэтому один из векторов развития Военно-морских сил направлен именно на это.

Что главное хотелось бы пожелать подчинённым в профессиональный праздник?

— Верить в себя. Знать, чего хочешь. Иметь цель. Видеть путь, которым пойдёшь. В личном плане — прежде всего, конечно, здоровья, благополучия, согласия в семьях.