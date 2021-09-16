В Практической гавани Одессы учились спасаться с аварийного корабля

В Практической гавани Одессы состоялось показательное корабельное боевое обучение Военно-морских сил по покиданию аварийного корабля.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что обучение проходило под руководством офицеров командования подготовки Командования ВМС Украины. К учениям привлекли руководящий состав дивизионов и кораблей.

Обучение состояло из теоретической части и практической, с демонстрацией пользования аварийно-спасательным имуществом. С «аварийного» корабля на воду сбросили спасательный плот и отработали эвакуацию личного состава.

Это первые с 2014 года подобные учения с фактическим использованием спасательных средств.

Как рассказал командир «аварийного» корабля капитан 1 ранга Александр Игнатенко, ранее на кораблях регулярно проводили учения по покиданию аварийного судна, но только теоретические. По его словам, из около 30 собравшихся военных моряков ранее видели практическое применение плота в действии только двое.

Одесса News информировала, как в рамках учений «Си Бриз-2021» многонациональные силы береговой компоненты провели операцию по стабилизации в кризисном регионе.

Фото: Facebook

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