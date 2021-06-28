28 июня в Чёрном море начинаются украинско-американские учения Си Бриз-2021

28 июня в Чёрном море начинаются украинско-американские учения Sea Breeze-2021, которые будут самыми масштабными более чем за 20 лет.

Как сообщала Одесса News, с украинской стороны в учениях примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолётов, десятки единиц вооружения и военной техники.

Sea Breeze-2021 имеют наибольшее в истории учений количество стран-участниц — 32 страны из 6 континентов, в них принимают участие 5 000 военных, 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Командующий ВМС ВС Украины контр-Алексей Неижпапа в интервью АрмияInform отметил, что «в прошлом году значительные ограничения были наложены из-за пандемии COVID-19, поэтому не было захода кораблей в порты Украины. В этом году обучение будет проведено в полном объёме. Будут привлечены морская, береговая, воздушная и водолазная компоненты. Кроме того, существенно наращен состав береговой компоненты, она составит около тысячи военнослужащих из разных стран мира. Больше, чем в прошлогоднем «Си Бризе», будет привлечено иностранной техники. В частности, в учениях примут участие самолёты и вертолёты с американской стороны».

«Главная особенность учения — это значительная заинтересованность мирового сообщества этим мероприятием, о чём свидетельствует рекордное количество стран-участниц», — отметил Алексей Неижпапа.

Многонациональные учения «Си Бриз-2021» будут проходить до 10 июля в северо-западной части Чёрного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Их главная идея — повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины, США и государств-партнёров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечению мира и стабильности в Черноморском регионе.

«Все элементы учений «Си Бриз-2021» спланированы и будут отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнёрами будут выполнять задачи в море и воздухе, на суше и под водой. Управлять применением всех составляющих компонентов обучения будет Морское командование ВМС ВС Украины, которое обеспечивает взаимодействие и управление международными, межвидовыми, межродовой и межведомственными группировками», — контр-адмирал.

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