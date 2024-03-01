Грузооборот портов Большой Одессы в феврале составил 8 млн тонн

Грузооборот портов Большой Одессы в феврале 2024 года составил 8 млн тонн — рекордные показатели экспорта по украинскому морскому коридору.

Из них 5,2 млн. тонн — продукция украинских аграриев, остальное — грузы горно-металлургического комплекса, — сообщает в Facebook Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«Это рекордные показатели экспорта не только украинским коридором, но и при полномасштабном вторжении. Мы постепенно приближаемся к довоенным показателям экспорта через эти порты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время более 90% украинской агропродукции экспортируется по морю.

«С августа 2023 года по украинскому коридору прошло 911 сухогрузов и танкеров, которые экспортировали в 42 страны Европы, Азии и Африки 28 млн тонн грузов различной номенклатуры, из которых почти 19 млн тонн – агропродукция», — говорится в сообщении.

Сейчас подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 113 судов, которые должны экспортировать около 3 млн тонн грузов.

Одесса News информировала, что металлопродукция занимает второе место после зерна по удельному весу в общем экспорте Украины морским коридором.

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