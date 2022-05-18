По Одесской области утром 18 мая нанесён ракетный удар с акватории Чёрного моря

Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населённые пункты Одесской области.

По официальному сообщению Оперативного командования «Юг», утром 18 мая по Одесской области нанесён очередной ракетный удар с акватории Чёрного моря.

«По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара.

Событие квалифицировано по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В настоящее время идёт процесс сбора доказательств преступления РФ для суда.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на юге Украины ВСУ уничтожили 130 российских захватчиков, три модернизированных танка и два склада боеприпасов.

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