За прошедшие сутки на юге Украины уничтожено 130 врагов, 3 танка, 2 склада

За минувшие сутки на юге Украины Вооружённые Силы Украины уничтожили 130 российских захватчиков, три модернизированных танка и два склада боеприпасов.

Об этом оперативное командование «Юг» 18 мая сообщает в Facebook.

По информации командования, на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях продолжается ведение боевых действий.

Отмечается, что войска РФ по-прежнему лишены возможности продвижения вперёд, обустраивают свои позиции и, пытаясь закрепиться, переходят к обороне. В то же время продолжаются обстрелы позиций украинских защитников из миномётов и ствольной артиллерии.

В ответ ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ОК «Юг» в течение суток нанесли позициям противника 110 поражений. В результате потери врага за сутки составляют 130 военных и 26 единиц техники, среди которых авиадесантная самоходная артиллерийско-миномётная установка, три модернизированных танка Т-72Б3, десять единиц бронированной и 12 — автомобильной техники.

В Херсонской области в районе Пятихатки и Степановки украинские защитники уничтожили два вражеских склада боеприпасов.

Также отмечается, что специалисты СБУ обезвредили агентурную сеть России, которая должна была обеспечить проникновение вражеских диверсионных групп в Николаев. Установлено, что агентурная группа из пяти местных жителей была сформирована резидентом под кураторством генерала российских захватнических сил.

Корабельная группировка военно-морских сил врага, по данным ОК «Юг», находится в готовности к нанесению ракетных ударов не менее 30 крылатыми ракетами.

В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Силы обороны приняли меры для обеспечения надёжной охраны государственной границы, в частности, на участке с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.

По информации ОК «Юг», провокации в виде информационных вбросов и имитаций терактов по ту сторону границы неубедительны и успехов не имеют.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 17 мая зафиксировано ещё 2 попадания крылатых ракет в уже более двух недель неработающий мост через Днестровский лиман в Одесской области.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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