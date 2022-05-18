США впервые официально признали существование НЛО

Неопознанные летающие объекты представляют собой потенциальную угрозу национальной безопасности и должны расследоваться.

К такому выводу пришли члены Палаты представителей Конгресса США, где 17 мая прошли слушания с участием военно-морской разведки.

Запись трансляции слушаний опубликована в YouTube Конгресса, пишет издание ГОРДОН.

Как отмечает CNN, последний раз конгрессмены проводили публичные слушания на эту тему 50 лет назад. В 70-х США закрыли проект «Синяя книга», который пытался разбираться в подобных случаях и каталогизировал их.

Сегодня парламент больше беспокоит, что НЛО – это не инопланетные цивилизации, а Китай или Россия, использующие новые технологии в космосе и воздушном пространстве США. Демократ Андре Карсон, председатель комиссии, проводившей слушание, заявил, что нужно снять с темы НЛО «клеймо», которое долгое время мешало качественному анализу разведывательных данных.

«Пилоты избегали давать свидетельства, чтобы над ними не смеялись, и это если и обсуждалось, то обсуждалось за кулисами. Сегодня всё иначе, угроза реальная и должна быть устранена», – сказал он.

В 2017 году правительство США перезапустило программу наблюдений за НЛО, теперь она называется группой по идентификации и управлению воздушными объектами. По словам Карсона, слушания должны «вывести её из тени».

«Нужно убедить сегодняшнюю аудиторию, и особенно наших военных и гражданских авиаторов, в том, что культура изменилась. Что к тем, кто сообщает о НЛО, будут относиться как к свидетелям, а не как к чудакам», – добавил он.

Заместитель директора военно-морской разведки Скотт Брей публично продемонстрировал конгрессменам некоторые результаты наблюдений. На одном из видео через очки ночного видения можно рассмотреть мерцающие треугольники в небе у побережья.

Он сообщил, что разведка наблюдала их много раз в течение нескольких лет, но не может дать точных объяснений. Вместе с тем, Брей отметил, что любые выводы разведки должны быть засекречены, чтобы враждебные США страны ими не воспользовались.

Итогом слушаний CNN называет двухпартийный консенсус в Палате представителей о том, что к НЛО следует относиться серьёзно, а не просто отвергать их как нечто из области научной фантастики.

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