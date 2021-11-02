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  4. Кому верить: в данных Пентагона и разведки Украины о войсках РФ обнаружилась разница

Кому верить: в данных Пентагона и разведки Украины о войсках РФ обнаружилась разница

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Американское издание The Washington Post обнародовало публикацию о том, что США и ЕС фиксируют перебрасывание российских войск к границе с Украиной, а Министерство обороны Украины опровергло эту информацию собственными разведданными.

The Washington Post были отмечены необычные перемещения техники и военных в западном регионе РФ, что напоминает ситуацию, которая возникла в апреле этого года и вызвала резонанс в международном сообществе.

Позднее Главное управление разведки Министерства обороны Украины отметило, что не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе Украины, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.

В понедельник американское издание POLITICO обнародовало снимки, сделанные коммерческим спутником в подтверждение публикации The Washington Post.

2 ноября уже Пентагон устами пресс-секретаря Джона Кирби сообщил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.

Укринформ со ссылкой на France24 цитирует Кирби: “Нам известны публичные сообщения о необычных российских военных действиях возле Украины”.

“Мы собираемся продолжить консультации с союзниками и партнёрами по этому вопросу… Как мы уже говорили ранее, любые эскалационные или агрессивные действия будут вызывать большую озабоченность у Соединённых Штатов”, — добавил он.

“Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое решение конфликта на востоке Украины”, — сказал он.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу РФ и командующим войсками вернуть к местам постоянной дислокации войска, переброшенные в последнее время к границам Украины.

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