Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с Байденом и Генсеком ООН

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные разговоры с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем и Президентом США Джозефом Байденом.

Об этом 19 октября сообщалось на официальном сайте Офиса Президента Украины.

В разговоре с Гуттеришем Владимир Зеленский поблагодарил за усилия команды Управления ООН по координации гуманитарных дел (УКГД) в Украине, которая подготовила, в частности, План реагирования за осенне-зимний период на $435 млн.

Президент Украины проинформировал Генерального секретаря ООН об особенностях функционирования альтернативного «зернового коридора» в Чёрном море, отметив важность продолжения украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.

Собеседники подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимые гуманитарные усилия для помощи гражданскому населению.

В разговоре с Джозефом Байденом Владимир Зеленский выразил благодарность за мощную поддержку Украины и результативное выполнение оборонных договорённостей.

«Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, потому что наши воины очень эффективно применяют их на поле боя», — сообщил Владимир Зеленский.

Собеседники также рассмотрели возможности дальнейшего усиления дальнобойных возможностей украинских войск.

Зеленский также проинформировал Байдена о принятии Верховной Радой реформаторских законов, необходимых для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден договорились о поставках Украине ракет ATACMS на постоянной основе.

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