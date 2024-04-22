Художники из Лос-Анджелеса расписывают стены одесских домов

В Одессу приехали художники стрит-арта из Лос-Анджелеса (США).

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Художники приехали в нашу страну по собственной инициативе и за свой счёт. Цель их путешествия – создать стенописи в городах, изуродованных врагом, а также документальный фильм об Украине в знак поддержки и уважения нашего народа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2 дня американские волонтёры создали арт-объекты на трёх локациях в прибрежной зоне: в Аркадии и на спуске, где Французский бульвар пересекается с Трассой здоровья. Тема муралов – «Украинская женщина» как символ силы, которую проявляют женщины во время войны, как вдохновение для молодого поколения.

«Наша команда искренне благодарна советнику городского головы по цифровому развитию и социально-гуманитарным вопросам Веронике Этнарович за коммуникацию, согласование локаций и техническое обеспечение процесса», — отметила координатор проекта «Устойчивые цвета» в Украине Екатерина Тимченко.

Ранее художники создали стенописи в таких городах Украины: Ирпень, Буча, Дмитровка, Харьков, Изюм, Бородянка, Краматорск и Дружковка.

Одесса News информировала, что в апреле 2021 года в Одессе был открыт мурал на стене школы №55, что на ул. Ильфа и Петрова, 25, работы французского художника Жюльена Маллана (Seth).

Фото и видео: «Одесса»

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