Путешествие по Дунаю закончилось для американца нарушением госграницы Украины

Необычное нарушение государственной границы произошло на реке Дунай.

Как сообщает Госпогранслужба, на своем каяке 63-летний гражданин США пришвартовался к украинскому берегу, недалеко от города Рени Одесской области.

«Иностранец сообщил, что ошибся и случайно воспринял украинский берег как зону ЕС, где нет между странами границ. Он рассказал, что вышел на воду из Германии, прошёл Австрию, Словакию, Хорватию, Венгрию, Сербию, Болгарию и Румынию. После чего планировал дойти Георгиевским устьем до Черноморского побережья – села Сфинту-Георге», — информируют пограничники.

Всего путешествие американца длилось 57 дней, в ходе которого он периодически пришвартовывался к берегу разных стран для пополнения запасов провизии.

Пограничники оформили на иностранца протокол об административном правонарушении. После рассмотрения дела судом он будет передан в порядке реадмиссии румынской стороне.

Схожее нарушение границы на Дунае пограничники фиксировали более месяца назад. Тогда, находясь на воде 51-й день, перепутал берега гражданин Франции.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года на Дунае перевернулась румынская лодка, однако водителя спасли измаильские пограничники.

Фото: Госпогранслужба

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