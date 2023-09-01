Минсоцполитики планирует в 2024 году индексацию пенсий и перечисление субсидий

Индексация пенсии в 2024 году будет, несмотря на риски для государственных финансов из-за полномасштабного вторжения России в Украину, а размер субсидии Пенсионный фонд перечислит автоматически.

Об этом рассказала Украинскому радио первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

«Индексация пенсий должна происходить ежегодно с 1 марта. Но во время полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должна происходить индексация. Правда, точно говорить о сроках можно будет только после утверждения государственного бюджета», — сказала Марчак.

По её словам, величина индексации будет зависеть от уровня инфляции: «Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год».

Марчак заверила, что государство полностью выполняет все свои обязательства по выплате пенсий гражданам на временно оккупированных территориях и проживающим за границей.

«Если человек имеет право на пенсию, то начисления производятся. Вопрос состоит в том, имеет ли человек возможность физически снять деньги с карты, если он проживает на временно оккупированной территории. Вот на это мы повлиять не можем», — отметила чиновница.

Она отметила, что в отношении граждан, находящихся за границей, были определённые технические вопросы, когда человек достигал пенсионного возраста, находясь уже за границей. В начале августа официально разрешили обращаться за помощью в оформлении пенсий через консульские учреждения.

«По действующему законодательству предполагалось, что лицо для оформления пенсии должно физически обратиться в отделение Пенсионного фонда. Были внесены изменения в постановления Кабмина, которые разрешили гражданам обращаться за назначением или возобновлением пенсии, если, например, лицу прекращают (выплату, начисление — ред.) пенсию, если она получала её через Укрпочту. А сейчас Укрпочта не доставляет пенсии на временно оккупированные территории. Мы ввели механизмы, чтобы люди могли обращаться удалённо для назначения или возобновления выплат пенсии через Дію с применением ДіїПідпису через электронный кабинет Пенсионного фонда. Есть возможность обратиться также в Пенсионный фонд через видеосвязь», – пояснила Марчак.

Что касается субсидий, добавила она, то никаких изменений не произошло.

«Те граждане, которые имеют оформленные субсидии, от них не требуется никаких действий. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии, например, после повышения тарифа. Если доходы семьи не изменились и тарифы выросли, то автоматически будет перечислен сам размер субсидии, чтобы семья не платила за ЖКУ больше. Деньги будут, субсидии будут выплачиваться», — заверила представитель Министерства социальной политики.

Для справки. Поступления от единого социального взноса позволили наполнить бюджет Пенсионного фонда в текущем году. В Министерстве социальной политики рассчитывают, что эти объёмы удастся сохранить и в 2024 году.

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