Зеленский: Мы придумали очень интересную стратегию повышения пенсий

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу повышения пенсий для пенсионеров в зависимости от их возраста.

Об этом он рассказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», сообщает Укринформ.

«Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсий для людей по возрасту. То есть сначала мы готовы сильно, это правда, это будут люди чувствовать… сначала мы повысим сильно — от 400 до 1000-1100 гривен пенсионерам, которым 80+», — сказал Зеленский.

По его словам, на повышение пенсий в 2020 году планируется выделить 13 млрд гривен.

Президент отметил, что после повышения пенсий 80-летним и старше по возрасту людям будет повышение для пенсионеров 75+, далее — 70+ лет.

«Повысить пенсии всем не можем, потому что 12 миллионов пенсионеров. Сразу не можем, то есть мы их разбили на такие критерии», — добавил Зеленский.