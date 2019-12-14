Киевский патриархат и УАПЦ окончательно юридически ликвидированы

На заседании архиерейского Собора Православной церкви Украины в субботу, 14 декабря, митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ».

Об этом сообщил в Facebook представитель ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря.

«На заседании архиерейского Собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ», — отметил Зоря.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и избрали её предстоятелем митрополита Епифания. На Соборе в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года вновь созданная ПЦУ получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Однако уже 14 мая почётный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он сам остаётся действующим патриархом. В свою очередь, ПЦУ на заседании Синода 24 мая выразила полную поддержку своему предстоятелю, митрополиту Епифанию.

29 мая предстоятель ПЦУ издал указ, согласно которому документы от имени религиозного объединения «Украинская православная церковь Киевского патриархата», изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными.

20 июня бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им «поместный собор» отменил решение о ликвидации УПЦ КП и восстановил её деятельность.

24 июня Священный синод Православной церкви Украины принял решение подчинить ПЦУ все приходы и монастыри Киевского патриархата.

5 декабря 2019 года пресс-служба ПЦУ сообщила о завершении процедуры ликвидации религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата».