В Одессе чествовали ликвидаторов аварии на ЧАЭС

13 декабря в Доме представительств Одесского областного совета состоялось торжественное собрание по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

От руководства Одесского областного совета в мероприятии принял участие заместитель председателя Юрий Димчогло, который вручил Почетные грамоты ликвидаторам за отвагу, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Почётные грамоты облгосадминистрации ликвидаторам вручил заместитель председателя Одесской ОГА Виталий Свичинский.

«Благодаря вашему мужеству, силе воли и выдержке были спасены жизни и здоровье миллионов людей. Мы никогда не забудем тех, кто, не колеблясь, принял участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и отдал свою жизнь за будущее нашей страны», — подчеркнул Виталий Свичинский.

Кстати. 6 886 жителей Одесской области пострадали от Чернобыльской катастрофы, из них 3 тысячи 525 человек — ликвидаторы. В Одессе состоянием на 1 декабря 2019 года числится 2 424 человека, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС отмечается ежегодно 14 января в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвёртым энергоблоком ЧАЭС.

Фото: ООГА, облсовет