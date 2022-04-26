В Одессе чествовали подвиг ликвидаторов Чернобыльской АЭС

26 апреля исполняется 36 лет со дня трагического события в истории Украины — аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Чествовать подвиг участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Одессе собрались представители руководства города и области, участники ликвидации аварии и её последствий на митинг-реквием.

По информации официального сайта «Одесса» горсовета, были возложены цветы к памятнику одесситам-чернобыльцам на углу улицы М. Арнаутской и Александровского проспекта.

В храмах города проходят молебны по умершим и погибшим участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Фото: Одесса News, «Одесса»

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