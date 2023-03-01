Кому в Одессе 1 марта отключат тепло

В связи с проведением неотложных аварийно-технических работ на магистрали d500 КП «Теплоснабжение города Одесса» сегодня, 1 марта, отключит теплоснабжение некоторым жителям города.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса.Официально».

Отмечается, что теплоснабжение будет прекращено в центре города на следующих улицах: Садовая, Пастера, Дерибасовская, Торговая, Конная, Ольгиевская, Софиевская, Елисаветинская, Коблевская, Гаванная, Екатериненская, Ланжероновская, Греческая, Княжеская, Пушкинская, Бунина, пр. Маяковского, пр. Некрасова, пр. Воронцова.

Ориентировочное время окончания работ до 20:00.

Как сообщала Одесса News, на 1 марта Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» не предоставляла ограничений в потреблении электроэнергии, что позволяет не отключать свет в Одесской области.

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