Уровень угрозы ракетных ударов высокий: в Чёрном море – 5 вражеских ракетоносителей

1 марта российские захватчики вывели в Чёрное море 15 кораблей, среди которых пять ракетоносителей с общим залпом в 32 ракеты.

Об этом рассказала руководитель объединённого пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона «Единые новости».

«Сейчас корабельная группировка без изменений продолжает находиться в увеличенном количестве в открытом море. Это — 15 вражеских кораблей, среди которых остаётся 5 ракетоносителей снаряжением до 32 ракет», — сказала Гуменюк.

Она также подчеркнула, что среди этих ракетоносителей есть и подводные, пуск ракет с них обнаруживать сложно.

По словам Гуменюк, такое количество вражеских ракетоносителей давно не фиксировалось в Чёрном море. Кроме того, она отметила, что наблюдается активность российской авиации.

Спикер ОК «Юг» напомнила, что россияне выискивают новую тактику обстрелов, поэтому не обязательно, что должны быть массированные ракетные удары, возможны точечные или несколькими волнами, однако угроза ракетного удара высока.

Она добавила, что пока погода в море типична для сезона, шторм умеренный и 3-4 балла не являются критическими для пуска ракет.

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