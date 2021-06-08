Ядовитая слизь из Турции угрожает Черноморскому побережью

В Турции стремительно нарастает экологическая морская катастрофа, которая грозит всему Чёрному морю.

Об этом пишет «Страна».

«Похожая на фильмы об инопланетных «Чужих» слизь, выделяемая водорослями в грязной воде, масштабно покрыла Мраморное море, соединяющее Чёрное и Эгейское море, вдоль побережья под Стамбулом. С воздуха можно увидеть гигантские белые ковры так называемой «морской слюны», — говорится в сообщении.

По мнению учёных, эта слизь — природный зелёный ил, который появился, в основном, из-за загрязнения неочищенными сточными водами, которые сбрасываются в море. Процессы появления слизи ускорили глобальное потепление в мире — в жаркую погоду она «рождается» быстрее.

Отмечается, что впервые такую слизь нашли почти 15 лет назад, но в этом году, как сообщает Би-би-си, ареал её распространения признали самым большим в истории. Вредоносного ила уже так много, что он мешает работать рыбакам, забивая моторы лодок и сети. Люди боятся заходить в воду. Слизь также убивает рыб и других морских обитателей.

В экспертной среде бьют тревогу: слизь вплотную подобралась к Чёрному морю, которое Турция делит в том числе с Украиной. Эту жуть уже видели на днях на небольшом участке Чёрного моря в районе города Фатса провинции Орду, специальные бригады уже отправились её очищать, но она может появиться вновь.

Опасность попадания этой слизи в соседние моря признаёт турецкая власть, — пишет издание.

«Я надеюсь, что мы спасём наши моря от этой напасти, связанной со слизью. Я боюсь, что она распространится в Чёрное море. это будет огромная проблема. Нужно немедленно действовать», — заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкие СМИ и эксперты сетуют на безалаберность предпринимателей и беспечность центральных властей, настаивающих на строительстве нового канала «Стамбул» между Мраморным и Средиземным морями, в обход Босфора. Этот проект, который планируют начать в конце июня, по некоторым данным, может усугубить проблему.

«Есть мнение, что строительство канала Стамбул вызовет ещё большую природную катастрофу. Большинство учёных, подписавших заключение об экологической приемлемости проекта, избегает публично высказываться в пользу его реализации. Если власти будут настаивать на строительстве канала — без научной оценки его возможных последствий для природы, — то тогда в лагерь противников проекта может перейти основная электоральная база, а также рядовые члены правящей партии», — таково мнение турецких СМИ.

По словам турецких учёных, дополнительную нагрузку на экологию Мраморного моря также создают вредные выбросы, попадающие в Чёрное море из Дуная, «слизь» может убить рыбу, мидий, раков, улиток, крабов.

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