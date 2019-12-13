Турция построит канал, который соединит Чёрное море с Мраморным

Реализация проекта строительства канала «Стамбул» протяжённостью 45 километров, который планирует разгрузить пролив Босфор, будет начата в ближайшее время после проведения тендера.

Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Укринформ.

«Мы в ближайшее время начнём строительство канала «Стамбул» после проведения тендера. Канал «Стамбул» — это проект защиты Босфора от серьёзной катастрофы», — сообщил он.

Президент Турции также раскритиковал тех, кто считает нецелесообразным строительство канала.

Канал «Стамбул» — самый масштабный и амбициозный проект в истории современной Турции, который должен соединить Мраморное и Чёрное моря. Искусственный канал длиной 45 км, шириной до 400 м и глубиной до 25 м должен пройти по территории районов Бешикташ, Сазлидере и Дурусу.

Ожидается, что его пропускная способность составит 160 кораблей ежедневно, на канале планируется построить 10 мостов.

Босфор на данный момент имеет пропускную способность 25 тысяч кораблей в год, но на самом деле эта цифра составляет более 40 тысяч кораблей. В связи со значительным спросом кораблям приходится ждать в очереди на проход по каналу несколько дней.



Правительство объявило о намерении строительства канала ещё в 2011 году, но реализацию откладывали несколько раз из-за финансовых и экологических вопросов. Экологи против строительства искусственного канала, они утверждают, что канал повредит подземным водным ресурсам Стамбула и несёт угрозу Мраморному морю, также приведёт к усилению урбанизации региона и рисков социального характера.

Стоимость проекта по предварительным подсчётам составит 50 млрд долларов США.