Одессит Андрей Ягодка стал серебряным призёром Чемпионата Европы по фехтованию

На чемпионате Европы по фехтованию в Анталии (Турция) серебро в командном первенстве завоевал одесский саблист Андрей Ягодка.

Об этом сообщает в Facebook Одесская областная военная администрация.

Отмечается, что украинцы одолели команды Испании, Германии, Турции и уступили команде из Венгрии.

«Это четвёртый удачный чемпионат Европы (2010, 2012, 2013, 2022) для заслуженного мастера спорта Украины Андрея Ягодки из Одессы. Кроме того, Андрей является победителем Европейских игр-2015 в Баку и Универсиады, бронзовым призёром 7 Всемирных Игр среди военнослужащих, участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

«Приветствую Андрея с успешным выступлением! Желаю дальнейших побед в соревнованиях, не терять лидерство и всегда стоять на вершине пьедестала. Благодаря своему спортивному духу, крепкому характеру и настойчивости в борьбе и дальше иди навстречу новым успехам», — сказал начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, Андрей Ягодка участвовал в Играх XXXII Олимпиады в Токиo в 2021 году.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod