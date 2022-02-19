Футболистов «Черноморца», вернувшихся с турецких сборов, встретил новый автобус

18 февраля футбольная команда «Черноморец» вернулась с тренировочных сборов из Турции.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

В аэропорту вернувшихся футболистов ждал новенький клубный автобус, о чём проинформировал ФК на своей странице в Facebook.

«Сегодня прилетает команда. Мы едем её встречать. С подарком! Вернее, НА подарке! В общем, вот он, прекрасный как улыбка тренера, как удар Гио, как финты Ванцаша — НОВЫЙ КЛУБНЫЙ АВТОБУС «Черноморца». Нашей совместной с компанией PariMatch радости нет предела! Как думаете, ребятам понравится?», — говорится в сообщении.

Кстати, перед возвращением в Украину «моряки» встретились с командой «Дордой» (Бишкек, Киргизия) и без проблем выиграли со счётом 3:1.

Как сообщала Одесса News, в ФК«Черноморец» перешёл защитник сборной Канады Манджрекар Джеймс.

Фото: ФК»Черноморец»

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