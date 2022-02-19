Великобритания переводит посольство из Киева во Львов

Правительство Великобритании на фоне угрозы вторжения РФ приняло решение о переезде посольства Соединённого Королевства в Украине из офиса в Киеве во Львов.

Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Великобритании, — пишет издание Гордон.

«С января 2022 года наращивание российских сил у границ Украины усилило угрозу военных действий. Офис посольства Великобритании в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают в офисе посольства Великобритании во Львове», – говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство Великобритании имеет офис во Львове, где могут выдавать документы и оказывать некоторую консульскую помощь.

Ранее о решении перевести посольства из Киева во Львов заявили Канада, Австралия и США.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля назвал ошибкой переезд посольств.

«Большая ошибка, что посольства переезжают в Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она целостная. Потому если, не дай бог, что-то произойдёт, это будет везде. Нельзя быть в пяти или шести часах от эскалации или проблем», – заявил он.

Как сообщала Одесса News, Президент США Джо Байден Россиязхаявил 18 февраля, что Россиия может напасть на Украину в течение ближайших дней или недель.

В тот же день резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба ООС, были обстреляны 30 населённых пунктов на подконтрольных Украине территориях, причём под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

На этом фоне боевики «ЛНР» и «ДНР» объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник утверждает, что Вооружённые силы Украины сформировали «внушительную ударную группировку» и якобы планируют «глубокий прорыв» в ОРЛО.

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