Байден: Мы считаем, что Россия нападёт на Киев

Россия может напасть на Украину в течение ближайших дней или недель.

Как сообщает издание ГОРДОН, об этом 18 февраля на брифинге, посвящённом ситуации вокруг Украины, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден. Выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Сейчас российские войска практически окружили территорию Украины со стороны Беларуси, со стороны Чёрного моря на юге. И у нас есть причины считать, что российские силы намереваются вторгнуться в Украину в ближайшие недели, ближайшие дни. Мы считаем, что они нападут на Киев, столицу Украины, город с населением 2,5 млн человек», – сказал Байден.

По его словам, если Россия продолжит реализацию этого сценария, то будет ответственна за катастрофические последствия.



Президент США подчеркнул, что не намерен отправлять американских военных в Украину, но «будем продолжать оказывать поддержку украинским гражданам».

Он призвал Россию вернуться за стол переговоров. По словам Байдена, если до запланированной на 24 февраля встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова Россия вторгнется в Украину, это будет означать, что Москва «захлопнет дверь дипломатии».

На вопрос: «Есть ли какие-то факты, свидетельствующие о том, что Путин уже принял решение насчёт вторжения в Украину?» – Байден ответил утвердительно.

«В настоящий момент я уверен, что он уже принял решение. У меня есть причины, чтобы так считать», – заявил президент США.

На уточняющий вопрос: «Решил ли Путин совершить вторжение в Украину?» – Байден сказал: «Да».



Как сообщала Одесса News, Министерство обороны России объявило о запланированных на 19 февраля учениях сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента РФ Владимира Путина.

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