В России 19 февраля планируются учения проверки надёжности ядерных сил

Министерство обороны России объявило о запланированных на 19 февраля учениях сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Интерфакс.

«К учению привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов», — сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что учение было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надёжности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Накануне МИД РФ передал США официальную реакцию на ответ Соединённых Штатов по российским предложениям о «гарантиях безопасности». В данном заявлении, в частности, воспроизведён часто цитирующийся в России тезис президента Путина, что если США и их союзники не будут готовы дать «твёрдые, юридически обязывающие гарантии обеспечения нашей (РФ, — ред.) безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе, путём реализации мер военно-технического характера».

Как сообщала Одесса News, Российская Федерация проводит военно-морские учения с 13 по 19 февраля этого года.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod