Украина, Британия и Польша создали трёхсторонний альянс

Украина, Великобритания и Польша начали новый трёхсторонний формат сотрудничества, призванный реагировать на угрозы европейской безопасности и усиливать экономическое сотрудничество между странами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с государственным секретарём Великобритании Лиз Трасс пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

«Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трёхстороннего формата сотрудничества», – сказал Кулеба.

Он добавил, что по логистическим причинам министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не смог присутствовать в Киеве, «но дистанционно он с нами».

Кулеба сообщил, что вскоре на официальных сайтах трёх внешнеполитических ведомств появится соответствующее совместное заявление трёх министров иностранных дел.

«В нём, в частности, говорится, что Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство», – отметил глава МИД.

По его словам, участники нового формата также сосредоточат усилия на экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и борьбе с дезинформацией.

Лиз Трасс в свою очередь заявила, что Великобритания увеличивает финансирование проектов в поддержку Украины и её энергетической независимости до 100 млн фунтов стерлингов.

«Когда Премьер-министр посещал Киев ранее в этом месяце, он объявил о выделении 88 млн для поддержки украинской демократии и энергетической независимости. Сегодня я могу анонсировать следующий компонент нашей поддержки: повышение нашего финансирования этих проектов до 100 млн фунтов», — сказала она.

Трасс также подчеркнула, что восхищена стойкостью Киева перед лицом российской агрессии и что Лондон гордится быть на передовой поддержки Украины: «Мы, Соединённое Королевство, очень гордимся быть на передовой поддержки Украины».

Как сообщала Одесса News, Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не посылают свои войска защищать Украину, но «поставляют украинцам оборудование, чтобы помочь им защитить себя, обеспечивают проведение военных учений, дают советы и разведывательную информацию».

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