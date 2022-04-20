Немецкие эксперты: больше всех Украине помогают США

Львиная доля помощи Украине с начала полномасштабного российского вторжения поступает из Соединённых Штатов Америки, стран Восточной Европы и Великобритании.

Об этом свидетельствует Ukraine Support Tracker – база данных о поддержке Украины, составленная исследователями Кильского института мировой экономики (ФРГ), передает корреспондент Укринформа.

«Существуют удивительно сильные различия как точки зрения абсолютной суммы поддержки, так и в процентах от ВВП страны-донора», — отметил директор по исследованиям института Кристоф Требеш.

Исследователи, ориентируясь на открытые источники, проанализировали масштабы помощи, которую правительства 31 страны обещали Украине после 24 февраля 2022 года. Она охватывает военную, финансовую и гуманитарную поддержку.

Согласно приведённым данным, самым большим донором являются США с эквивалентом 7,6 млрд евро с начала войны (данные по состоянию на 27 марта). Все страны ЕС вместе аккумулировали 2,9 миллиарда евро, ещё 1,4 миллиарда евро выделили учреждения ЕС и 2 миллиарда евро – Европейский инвестиционный банк. Великобритания, Канада и Япония пообещали предоставить общую помощь на 1 миллиард евро.

«Примечательно, что США дают значительно больше, чем весь ЕС, в непосредственной близости от которого идёт война», — заметил Требеш.

В то же время он обратил внимание на то, что полную картину составить сложно, ведь военная помощь не всегда прозрачна.

Что касается экономической помощи относительно ВВП, то самыми крупными донорами для Украины являются Эстония, Польша и Литва. США на 6-м месте, а Германия – на 12-м (не считая помощи, предоставляемой опосредованно через ЕС).

«Географическая близость к Украине, кажется, играет важную роль в привлечении стран Восточной Европы. Но Великобритания также выделяется как сторонник Украины, как в абсолютном выражении, так и относительно экономики», – отмечает Требеш.

По его мнению, с момента начала полномасштабной войны обсуждение сосредоточено прежде всего на том, как наиболее эффективно нанести ущерб правительству РФ, тогда как поддержке Украины уделялось меньше внимания – частично из-за отсутствия данных.

Учёный также обращает внимание, что поддержка, которую предоставляют Украине другие государства, незначительна по сравнению с их «внутренними пакетами расходов».

Как сообщала Одесса News, американский актёр с одесскими корнями, экоактивист Леонардо ДиКаприо пожертвовал $10 млн для украинской армии и преодоления гуманитарного кризиса внутри страны.

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