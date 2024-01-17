Германия предоставила новый пакет военной помощи Украине

Германия обновила список военной помощи, которую она предоставила Украине.

Изменения опубликованы на сайте правительства Германии 16 января.

В списке отмечено, что в последнем, на данный момент, пакете Германия предоставила Украине:

боеприпасы для танков Leopard 1;

восемь бронетранспортёров;

25 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

1840 боевых шлемов;

16 грузовиков Mercedes-Benz Zetros,

а также материал для обезвреживания взрывоопасных предметов, автомобильная техника (в том числе для пограничников), спутниковые терминалы SatCom, светодиодные лампы.

В планах бундесвера указаны также поставки боевых машин пехоты (БМП) Marder, зенитных установок Gepard, разведывательные беспилотники RQ-35 Heidrun и другое оборудование.

Одесса News информировала о содержимом предыдущего пакета военной помощи Германии, предоставленного Украине в январе 2024 года.

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