Германия предоставила новый пакет военной помощи Украине

Германия обновила список военной помощи, которую она предоставила Украине.
Изменения опубликованы на сайте правительства Германии 16 января.
В списке отмечено, что в последнем, на данный момент, пакете Германия предоставила Украине:
- боеприпасы для танков Leopard 1;
- восемь бронетранспортёров;
- 25 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
- 1840 боевых шлемов;
- 16 грузовиков Mercedes-Benz Zetros,
а также материал для обезвреживания взрывоопасных предметов, автомобильная техника (в том числе для пограничников), спутниковые терминалы SatCom, светодиодные лампы.
В планах бундесвера указаны также поставки боевых машин пехоты (БМП) Marder, зенитных установок Gepard, разведывательные беспилотники RQ-35 Heidrun и другое оборудование.
Одесса News информировала о содержимом предыдущего пакета военной помощи Германии, предоставленного Украине в январе 2024 года.
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