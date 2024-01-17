В Одессе коммунальные службы преодолевают последствия вражеской атаки

По предварительным данным, по состоянию на 14:30 в результате ночной атаки врага 17 января, в Одессе повреждено 10 домов, 124 квартиры.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что замене и ремонту подлежат 198 окон в квартирах одесситов и 27 окон в подъездах. Повреждены 94 балконных блока. В домах есть газо-, водо- и электроснабжение.

Отсутствует отопление в связи с повреждением теплотрассы и тепловой камеры. В результате вражеской ночной атаки была повреждена тепломагистраль, подающая тепло почти к 60 домам.

Сразу после получения разрешения оперативных служб аварийные бригады КП «Теплоснабжение города Одесса» приступили к восстановлению повреждённой тепловой камеры и тепломагистрали.

«Наши коммунальщики обещают вернуть тепло в дома одесситов уже вечером. Я благодарен всем, кто присоединился к сотрудничеству. Чтобы помощь поступила всем, кому она нужна, отрабатываем базу пострадавших людей», – сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов с места событий.

Одесса News информировала, что после ночной массированной дроновой атаки по Одессе 17 января враг нанёс ракетный удар по Одесскому и Белгород-Днестровскому районах перед рассветом.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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