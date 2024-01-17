После ночной дроновой атаки враг нанёс ракетный удар по Одесской области утром

После ночной массированной дроновой атаки по Одессе враг нанёс ракетный удар по области перед рассветом.

Об этом сообщает председатель Общественного совета при Одесской облгосадминистрации Сергей Братчук.

«Одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над акваторией Чёрного моря, оккупанты коварно ударили «Ониксами» по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам», — информирует Сергей Братчук.

По его информации, ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию.

«Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена. Ни животные, ни люди не пострадали», — информирует Братчук.

Одесса News сообщала, что в результате атаки врага, произошедшей ночью 17 января 2024 года, получили повреждение 8 домов в Приморском районе Одессы.

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