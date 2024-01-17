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  4. После ночной дроновой атаки враг нанёс ракетный удар по Одесской области утром

После ночной дроновой атаки враг нанёс ракетный удар по Одесской области утром

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После ночной массированной дроновой атаки по Одессе враг нанёс ракетный удар по области перед рассветом.

Об этом сообщает председатель Общественного совета при Одесской облгосадминистрации Сергей Братчук.

«Одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над акваторией Чёрного моря, оккупанты коварно ударили «Ониксами» по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам», — информирует Сергей Братчук.

По его информации, ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию.

«Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена. Ни животные, ни люди не пострадали», — информирует Братчук.

Одесса News сообщала, что в результате атаки врага, произошедшей ночью 17 января 2024 года, получили повреждение 8 домов в Приморском районе Одессы.

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