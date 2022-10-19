В Чёрном море готовы к бою 9 вражеских кораблей

В Черном море корабельная группировка вражеского флота составляет 9 единиц.

По информации Оперативного командования «Юг» ВСУ, в их числе готовы к активным действиям 2 больших десантных корабля и 2 ракетоносителя с 16 ракетами «Калибр».

ОК «Юг» призывает всех: «не подвергайте себя лишней опасности, игнорируя сигналы воздушной тревоги».

Как информирует в Facebook ВМС ВСУ, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров; в Средиземном море враг удерживает группировку численностью 11 кораблей, в том числе 5 носителей КРМБ «Калибр» с суммарным залпом в 76 ракет.

Отмечается, что за прошедшие сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили к Чёрному морю – 2 судна, из них ни одно судно не продолжило движение в направлении пролива Босфор; к Азовскому морю — 21 судно, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор.

Как сообщала Одесса News, 17 октября в Мраморном море, возле Стамбула, столкнулся с грузовым судном балкер NEW HORIZON, следовавший за агропродукцией в Одессу.

Инфографика: ВМС ВСУ

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