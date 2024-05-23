Экспорт продукции масличных культур через порты Одессы составляет около 80%

Экспорт масличной продукции через порты Одессы сейчас составляет около 75%-80%. До полномасштабного вторжения эта цифра была около 90%.

Об этом Укринформу сказал генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук.

«Как только открылись порты Одессы, этот процент достиг 75-80%, а до войны был 90%», — сказал Капшук.

Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения, когда были заблокированы порты, это был настоящий коллапс для отрасли, ведь Укрзализныця взяла на себя около 35% таких перевозок, автомобильный транспорт – около 20%. При этом логистические затраты выросли примерно в три-четыре раза, ведь чтобы доставить 1 тонну подсолнечного масла в Европу, это стоило около 353 евро.

Капшук напомнил, что 95% производимого в Украине подсолнечного масла экспортируется более чем в 100 стран мира, а Украина является лидером в мире по его поставкам. Больше всего подсолнечного масла Украина экспортирует в Европу, чуть меньше в Индию, Китай и страны Африки.

Одесса News информировала 13 мая 2024 года, что с августа 2023 года украинским морским коридором прошло почти 1600 судов с 45 млн т грузов.

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