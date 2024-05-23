В Чёрном море уничтожили морскую мину времён Второй мировой войны

Военные моряки уничтожили морскую якорную мину времён Второй мировой войны, обнаруженную в одном из судоходных каналов в Чёрном море.

Об этом Военно-морские силы Вооружённых сил Украины сообщили в Facebook.

«На днях на одном из судоходных каналов в северо-западной части Чёрного моря водолазной группой ВМС ВСУ была идентифицирована морская якорная гальвано-ударная мина образца 1908/1939 годов», — говорится в сообщении.

По выводам специалистов, эта опасная находка могла находиться на морском дне ещё со времён Второй мировой войны или появиться недавно вследствие применения Россией устаревших боеприпасов.

Силами водолазной группы с привлечением водолазов-подрывников ВМС якорную мину уничтожили контролируемым подрывом на месте обнаружения.

В ВМС напоминают, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.

Как сообщала Одесса News, водолазы и сапёры обследовали прибрежную зону Чёрного моря в Одесской области и изъяли остатки взрывоопасных предметов.

Фото: ВМС ВСУ

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