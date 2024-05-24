В Одессе умерла 5-летняя Злата, раненая во время российского обстрела 29 апреля 

Число жертв российского обстрела Одессы 29 апреля возросло до восьми после того, как в больнице скончалась девочка 4,5 лет.

О смерти ребёнка сообщил в Telegram мэр города Геннадий Труханов.

«Ужасная новость. Сегодня в больнице скончалась маленькая Злата, которая пострадала в результате вражеского обстрела Одессы 29 апреля. Ей было всего четыре с половиной года», – написал он.

Мэр отметил, что медики делали всё возможное, чтобы спасти жизнь ребёнка.

«Вся Одесса молилась за неё. Но травмы были очень тяжёлыми. Россия – страна-террорист», – заявил Труханов.

«Выражаю искренние соболезнования семье. Нет ничего страшнее смерти ребёнка», — написал в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Одесса News информировала, что российские оккупанты 29 апреля 2024 года нанесли ракетный удар по одессе баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боезарядом. Были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, яхтклуб «Посейдон», ресторан, загорелся Дворец студентов Одесской национальной юридической академии, известный также как «замок Гарри Поттера». В тот день в обладминистрации сообщили о гибели 5 мирных жителей, в медучреждения попали 23 потерпевших. В тяжёлом состоянии было восемь человек, из них четверо – в крайне тяжёлом, в том числе девочка Злата. 1-го и 7 мая в больнице скончались ещё двое пострадавших.

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