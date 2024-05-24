Флот Украины отстраивается за пределами Азово-Черноморского региона

Флот у Украины есть, и он планово развивается: сейчас эти процессы, в основном, проходят за пределами Азово-Черноморского региона, например, в Великобритании.

Об этом рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, пишет Укринформ.

«Обучение проходит по месту нахождения кораблей. Это позволяет безопасно подготовить наши экипажи и сразу пройти обучение у наших партнёров», – рассказал Дмитрий Плетенчук.

Он подчеркнул, что Украина не страна без флота.

«Когда-то так считали наши противники, это было их большой ошибкой. Развитие флота – это всегда длительный и сложный процесс, особенно когда во время этого развития нужно переходить на другие системы вооружения, другие корабли стран НАТО. Это новая для нас система корабельной службы», – отметил Плетенчук.

По его словам, такими сложными системами, как корабли, овладевают достаточно долго.

«И перевооружение кораблей происходит так же долго, потому что корабль – это сложнейшая вооружённая система в любой армии мира. Экипаж корабля – это несколько десятков, иногда сотен людей, которые должны работать как единый механизм», – добавил он.

Как сообщала Одесса News, в мае 2024 года по случаю включения в состав национального флота Украины на катерах Р01″Roland» и Р02″Risto», которые Украине переданы эстонскими ВМС в этом году в отличном состоянии, проведён ритуал поднятия Военно-Морских Флагов Вооружённых Сил Украины. Они получили названия «Ирпень» и «Рени».

В апреле 2024 года Эстония в координации с Данией поставила Украине два патрульных катера.

Экипажи противоминных кораблей «Чернигов» и «Черкассы», которые получили национальные ВМС от Великобритании, уже прошли подготовку и несут службу. Украина ожидает ещё три корабля, которые готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии.

На судостроительных верфях Турции строят корветы «Иван Выговский и «Гетьман Иван Мазепа» для Военно-Морских сил Вооружённых Сил Украины в соответствии со Стратегией развития ВМС ВСУ до 2036 года.